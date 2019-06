Prosegue il progetto 'Svoltare' con l'importante contributo dell'Ordine dei medici di Foggia

Prosegue in questi giorni, fino al 15 Giugno, la formazione delle sentinelle nella sede dell'Ordine Dei Medici che ospita il corso. La formazione di antenne sul territorio per la rilevazione delle situazioni a rischio di violenza viene condotta grazie all’utilizzo di indicatori elaborati dalle Associazioni VIOLA Dauna e Impegno Donna.

Il progetto SVOLTARE, attraverso il coinvolgimento di soggetti del privato sociale e di enti locali ha l’obiettivo di favorire l’emersione del fenomeno e la tutela delle donne, nonché l’autonomia e l’autodeterminazione delle vittime di violenza.

L’OMCeO di Foggia, che da anni persegue l’obiettivo di sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari, nonché dell’intera comunità civile, al fine di fronteggiare la violenza domestica e la violenza assistita, è in questi giorni partner del Progetto SVOLTARE come lo scorso anno ospita le neo Sentinelle del corso 2019 nell'auditorium "P. Trecca"