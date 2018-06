Dai Monti Dauni al Gargano: al via il programma di visite ed escursioni in provincia di Foggia

Trekking, passeggiate, degustazioni, visite guidate, attività per bambini e famiglie, spettacoli e altri eventi nella cornice naturale più straordinaria della nostra provincia: dal Parco Nazionale del Gargano ai siti UNESCO, ai suggestivi Monti Dauni, all’esteso Tavoliere delle Puglie.

Il programma estivo “Estate in Capitanata con ConfGuide” si presenta con esperienze tutte diverse per vivere a 360 gradi il territorio, dove natura e storia convivono in perfetta sintonia e sono capaci di emozionare anche i visitatori più esigenti. Tante le novità a partire dalla riscoperta dei nostri borghi medioevali dei Monti Dauni e del Gargano, agli itinerari costieri di Mattinata, Vieste e Rodi Garganico, alla promozione dei siti storici archeologici situati sul Tavoliere. In sinergia con i sindacati Federalberghi e SIB (Sindacato Stabilimenti Balneari) della Provincia di Foggia, le proposte si rivolgono a tutti i turisti, visitatori e residenti che curiosi di scoprire il nostro territorio con guide professionali ed esperte.

Visitare luoghi spesso inaccessibili, ma ricchi di fascino, percorrere sentieri naturalistici al fresco dei patriarchi della natura, godere di panorami mozzafiato degustando prodotti tipici al chiaro di luna.

Il costo base delle visite è 3,5 euro a persona per le attività di mezza giornata, mentre per le attività di intera giornata sono al costo di 6,00 euro. Previsti anche sconti per tutti gli associati Confcommercio e riduzioni per bambini di età compresa dai 6 ai 12 anni, gratuito per gli infanti. Eventuali biglietti di ingresso ai monumenti sono a carico dei partecipanti.

Gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria e consigliamo di arrivare puntuali all’ora indicata.

Per info generali si può scrivere a: a.demichele@confcommerciofoggia.it