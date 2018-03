A San Severo la Processione del 'Venerdì Santo di Gesù Morto'

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Del Sordo comunicano che anche quest’anno, in occasione della Processione del Venerdì Santo di Gesù Morto, sarà sospesa la pubblica illuminazione in via Santa Lucia, al fine di rievocare un antico rito e potenziare ulteriormente suggestione e raccoglimento nella preghiera dei fedeli durante il rientro dei simulacri.

La Processione di Gesù Morto è curata dalla Confraternita del S. Sacramento, operante presso la Rettoria di Santa Lucia in San Severo, di cui è Rettore e Padre Spirituale, don Franco Manzari. In occasione del Venerdì Santo il prossimo 30 marzo 2018 alle ore 18.30 circa, partirà la Processione penitenziale con i simulacri del Cristo Morto e della Beata Vergine Addolorata, che seguirà il seguente percorso: via Santa Lucia, via Daunia, via Recca, piazza Tondi, l’intero “giro esterno” (via Tondi, via Minuziano, piazza Incoronazione, via Solis, piazza Allegato, corso Gramsci) e rientro per piazza Tondi e via Santa Lucia. Durante la processione, sarà recitata la Via Crucis, animata, nelle diverse stazioni, dai sacerdoti della città e dai confratelli. Al rientro in chiesa, alle ore 21.00 circa, dopo la Sacra Deposizione, ci sarà il tradizionale “Pianto di Maria” con la partecipazione del coro “Armonia Celeste”, diretto dal Maestro Monica dell’Oglio. Per l’occasione, come anticipato, sarà sospesa la pubblica illuminazione, in tutta via Santa Lucia che sarà illuminata solo da torce e candele romane posizionate su balconi e per strada, partendo dalla Chiesa di San Giovanni Battista, sino alla Rettoria di Santa Lucia.

A tutti coloro interessati a portare i simulacri in processione, ricordiamo il consueto appuntamento nella rettoria della Chiesa di Santa Lucia alle ore 20.00 del giorno lunedì 26 Marzo, al fine di partecipare alla formazione e sorteggio delle squadre. Inoltre il giorno martedì 27 marzo alle ore 20.00 sempre nella rettoria di Santa Lucia V. M. si terrà il concerto “Pietas” di marce tradizionali della Settimana Santa eseguito dall’orchestra “San Severo Symphonic band” diretta dal M° Francesco Buono.