Processione della Madonna dei Sette Veli: cambiano il giorno e l’itinerario

A causa del prolungarsi dei lavori pubblici in alcune strade interessate dal tradizionale percorso della processione cittadina, dopo aver interpellato i responsabili dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Foggia, per consentire un più agevole trasporto del Sacro Tavolo dell’Iconavetere, è stato predisposto l’itinerario che eccezionalmente verrà seguito quest’anno: la processione partirà dalla Basilica di San Giovanni Battista per poi percorrere Via della Repubblica, Via Sant’Eligio, Via Sant’Antonio (con sosta in P.zza Villani), Via P. Fuiani, Corso Garibaldi, Via Duomo, P.zza Card. Felici per poi giungere alla Basilica Cattedrale.



Come si evince dai manifesti cittadini, la solenne processione è stata anticipata a martedì 20 marzo alle 18.00, per permettere il regolare svolgimento della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Tale momento organizzato dall’Associazione Libera vedrà coinvolta l’intera comunità cittadina il 21 marzo, giorno in cui tradizionalmente aveva luogo la processione. Si ricorda, inoltre, che il giorno della Solennità patronale dell’Iconavetere resta il 22 marzo.