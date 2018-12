Privacy e fatturazione elettronica tra novità, obblighi e opportunità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Dopo l’evento formativo su “Trasparenza e anticorruzione”, svoltosi ad aprile scorso, continuano le attività del C.U.P. Foggia (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali), associazione costituita fra le rappresentanze istituzionali di livello locale degli Ordini e Collegi professionali.

Il prossimo appuntamento è in programma martedì 11 dicembre, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso Formedil (in via Napoli km 3.800) a Foggia e verterà su due temi attuali e importanti come la privacy (il decreto di adeguamento 101/2018) e la fatturazione elettronica.

L’incontro formativo esplorerà il tema della tutela dei dati personali regolata dal GDPR (General Data Protection Regulation) e dal nuovo codice privacy. Quest’ultimo è il decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018, entrato in vigore il 19 settembre scorso, con il quale l’Italia si è adeguata alla rivoluzione privacy voluta dall’Europa. Una norma che tocca tantissimi ambiti e che è di fondamentale importanza per tutti i professionisti. Un’altra grande novità che sarà oggetto dell’evento è la fatturazione elettronica. Dal 1° gennaio 2019 infatti entrerà in vigore la fatturazione elettronica obbligatoria tra privati e verso i consumatori. Molte sono le domande e i dubbi di imprese e partite iva riguardo a questi nuovi obblighi, ma la fattura elettronica potrebbe essere un primo passo per un’evoluzione estremamente positiva del sistema fiscale e imprenditoriale italiano che oggi in Europa è pioniere in questo campo. Si partirà alle 14.45 con la registrazione dei partecipanti a cui seguiranno i saluti del presidente del C.U.P. Foggia Massimiliano Fabozzi e del presidente della Camera di Commercio di Foggia Fabio Porreca.

Ad esplorare le novità per gli studi professionali dovute al Regolamento UE 679/2016 e al decreto di adeguamento 101/2018 sarà l’avvocato Antonio Valentini, di Opera Professioni srl. Mentre il dott. Roberto Trezzi, Gruppo Centro Paghe, illustrerà gli obblighi e le opportunità della fatturazione elettronica. Non mancherà uno spazio dedicato al dibattito, per chiarire dubbi e curiosità di tutti i professionisti. Sono previsti 4 crediti ai fini della formazione obbligatoria per ciascuno degli ordini presso cui l’evento è accreditato.

L’evento è organizzato dal C.U.P. Foggia in collaborazione con Centro Paghe Puglia, Kronos, Opera professioni, Sinergia Imprese, Tecsial. Il C.U.P. di Foggia è un’associazione costituita fra le rappresentanze istituzionali di livello locale degli Ordini e Collegi professionali. Non ha fini di lucro e rappresenta, in conformità alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno, le professioni liberali italiane. Attualmente aderiscono alla sezione foggiana i seguenti ordini professionali: architetti, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, assistenti sociali, psicologi, notai, periti industriali, farmacisti, chimici, commercialisti, ostetriche e periti agrari. Per info: tel. 0881.724632, mail cupfoggia@gmail.com.