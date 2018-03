Stornara ospita ‘Primi di Puglia’: due giorni tra cibi tradizionali e la musica di James Senese

Laboratori, incontri, musica ed un percorso enogastronomico, daranno vita al primo evento regionale, “Primi di Puglia”. Patate riso e cozze, cicatelli con rucola e pomodorino, tubettini cozze e fagioli, ciceri e tria sono solo alcuni dei piatti da gustare nei due giorni.

La manifestazione organizzata, a Stornara, dall’ARCI “Travel”, sabato 7 e domenica 8 aprile,valorizza l’importanza del primo piatto tra tradizione e rivisitazione.

Numerosi gli chef, le associazioni e gli imprenditori che prenderanno parte all’evento, un momento di confronto tra i diversi attori territoriali.

Da sabato sera si susseguiranno attività, talk con esperti ristoratori e pastifici, showcooking, vie del gusto ed il concerto gratuito di James Senese & Napoli Centrale più Antonio Onorato in programma in Piazza della Repubblica (unica tappa in Puglia).

Due giorni in cui la cultura del primo piatto è protagonista: il percorso dei sapori aprirà sabato sera a partire dalle ore 19.00, seguirà il pranzo rurale della domenica e terminerà in serata.

“PRIMIDIPUGLIA” è patrocinato dal Comune di Stornara, dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, Distretto Produttivo Puglia Creativa e CIA Puglia. Vede la collaborazione di Pro Loco Stornara ed Officina della Comunicazione.