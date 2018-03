Tra falò, minoranze linguistiche e Papa Francesco: il press tour di Casalvecchio di Puglia

Un viaggio alla scoperta di tradizioni, culture, itinerari religiosi, celebrazioni e prodotti tipici che uniscono idealmente i comuni della provincia di Foggia in cui sono tutelate e custodite le minoranze linguistiche arbëreshë (Casalvecchio di Puglia e Chieuti) e francoprovenzale (Faeto e Celle di San Vito) ai sensi della legge 482/99. Un suggestivo cammino illuminato dei fuochi della Festa di San Giuseppe che dai Monti Dauni porta a Borgo Libertà attraversando i vari insediamenti che negli anni si sono sviluppati lungo la Via Francigena. “I falò di San Giuseppe, le Minoranze Linguistiche e papa Francesco” è il titolo del press tour in programma dal 16 al 20 marzo 2018 promosso dal Comune di Casalvecchio di Puglia e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.



Il tour - al quale parteciperà un nutrito gruppo di giornalisti e blogger provenienti da diverse regioni italiane – ha l’obiettivo di favorire la scoperta di questi territori in cui sono ancora custodite e parlate le lingue albanesi e francofone, di far conoscere tradizioni contadine e popolari, di diffondere le bellezze architettoniche, storiche e paesaggistiche dei comuni coinvolti, di esaltare i piatti tipici dei luoghi, diversificando l’offerta turistica e sviluppando un interesse destagionalizzato dei luoghi.

I destinatari del tour, dunque, vivranno un’esperienza diretta e di contatto con gli attori locali e con i partner coinvolti nel progetto itinerante, partecipando attivamente alla Festa in onore di San Giuseppe, con l’accensione dei falò quale rito di purificazione e di consacrazione, degustando le varie pietanze tipiche dei posti, ascoltando le lingue arbëreshë e francoprovenzali ancora oggi fortemente utilizzate dalle popolazioni locali, partecipando alla visita di papa Francesco a San Giovanni Rotondo, esplorando siti di notevole interesse storico, religioso ed archeologico quali il complesso monumentale di Torre Alemanna, la chiesa di Santa Maria delle Grazie con il convento annesso e le spoglie di San Pio. Il tour sarà anche l’occasione per vivere da vicino la visita pastorale di papa Francesco a San Giovanni Rotondo anche in relazione al fatto che San Giovanni Rotondo fu feudo albanese e dunque fortemente legato alla storia della comunità arbëreshë.