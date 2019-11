"Ti mangio il cuore", la Mafia garganica raccontata da Bonini e Foschini: gli autori incontrano studenti e cittadinanza

Il libro "Ti mangio il cuore", scritto a quattro mani dai giornalisti Carlo Bonini e Giuliano Foschini, sta riscuotendo un successo inaspettato perchè le storie raccontate nel testo sono storie vere. Sono i fatti che hanno insanguinato il nostro Gargano. Il libro sarà presentato a Vieste giovedì 21 novembre alle ore 11 presso il Cinema Adriatico, alla presenza dei due autori che incontreranno gli studenti e i cittadini del centro garganico. "Un importante momento di crescita culturale - spiega l'assessore Graziamaria Starace - per un territorio un pronto riscatto in termini di dignità e legalità".

Da tempo in Italia non esistono più soltanto la mafia siciliana, la camorra e la 'ndrangheta. C'è una quarta mafia, che oggi è la meno raccontata e conosciuta. Nelle terre che si estendono dal Gargano a San Severo, fino a Cerignola, comandano le famiglie della Società foggiana e i Montanari del Promontorio. I loro tentacoli sono ormai estesi in un enorme giro d'affari internazionale. La loro violenza è arcaica e bestiale. Dagli anni Settanta a oggi gli omicidi sono stati 360, l'80 per cento dei quali è rimasto irrisolto. Una mattanza che ha fatto decine di morti e ha il suo motore nella cruenta faida decennale tra due famiglie. Quella di Carlo Bonini e Giuliano Foschini è un'inchiesta che, intrecciando atti giudiziari, testimonianze di investigatori, magistrati e vittime di questo inferno, si fa racconto drammatico, popolato da personaggi indelebili.