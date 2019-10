"Patchwork": Filippo Scaramuzzi presenta la sua raccolta di racconti e frammenti

Patchwork – Lungo la strada di mattoni gialli è il titolo della raccolta di racconti e frammenti di Filippo Scaramuzzi, edito da Youcanprint Selfpublishing, che verrà presentato giovedì 14 novembre, alla Libreria Mondadori Bookstore di Foggia, in via Oberdan, alle ore 18.

Patchwork può essere visto come un piccolo zibaldone in cui ogni scritto contiene stralci di vita che catapultano il lettore in uno specifico universo, che lo coinvolgono nelle stesse sensazioni che ha percepito l’autore. Se alcuni scritti possiedono uno sviluppo più elaborato e meditato, molti altri descrivono scene brevissime che riescono a essere autosufficienti, con un perenne senso di apertura che lascia viaggiare il lettore per conto proprio.

Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autore Filippo Scaramuzzi, anche Alessandro Nespoli, musicista e saggista, che modererà l’incontro, intervallato dalla lettura di alcuni passi dell’opera.