A Palazzo Dogana Enza Daquino presenta il suo libro di poesie

Verrà presentata giovedì 15 marzo, presso la Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia, con inizio alle 17:30, il libro di poesie di Enza Daquino dal titolo 'Per te Chiaretta... le parole del Cuore'. Interverranno, oltre all'autrice: l'attrice Maria Rosaria Vera, il tenore Antonio Raspatelli e Fra Leonardo Civitavecchia, cantautore francescano. L'incontro sarà moderato dal giornalista Ciro Dattoli.

Enza Daquino ha scritto questo libro per testimoniare un senso profondo di gratitudine verso gli altri ed in particolare verso Dio. Una sorta di ringraziamento, tratteggiato sulle note della poesia, 'per sottolineare come il dono dell’Amicizia esista davvero e come possa essere coltivato e curato costantemente'.

"Voglio camminare, camminerò mano nella mano con Gesù quando Egli mi porterà nei prati dorati del cielo" scrive Enza Daquino. Le sue poesie, semplici e schiette, sono pagine di quotidianità segnata dalla dimensione del dolore, ma anche di gioia e di speranza. Poesie che nascono dal cuore e allontanano dalla timidezza e dalla solitudine, che valgono come un abbraccio di fratellanza ed amicizia. 'Chi trova un amico, trova un tesoro' non è una frase retorica per Enza Daquino, ma è 'pura verità tradotta in poesia, perché l’amico arricchisce costantemente e realmente l’animo e la mente di ognuno'.