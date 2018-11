Nell'ambito dell'evento L'Esempio e l'impegno, organizzato dall'Associazione Giovanni Panunzio Eguaglianza Legalità Diritti per commemorare l'imprenditore ucciso il 6 novembre 1992, Michelangelo Pietradura presenta il ritratto di Giovanni Panunzio. Attraverso le interviste con i famigliari e la visione di fotografie inedite, l'artista ha ricostruito la personalità dell'uomo forte, integerrimo e protettivo nei confronti della sua famiglia. L'opera, olio su tela di 70x50 cm, verrà donata per l'occasione all'Associazione che porta il suo nome e lotta per realizzare i suoi ideali.