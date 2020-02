Storie di vita, vigne e vini. a Foggia si presenta la prima carta “Slow Wine”

Promuovere le eccellenze locali e avviare un percorso enogastronomico strettamente collegato al territorio. Sono questi i presupposti che hanno spinto la vineria Anime Brille di Foggia a rinnovare la carta dei vini declinandola secondo i principi del manifesto di Slow Food. Un percorso avviato insieme alla Condotta Slow Food Foggia e Monti Dauni e definito dalle indicazioni della guida Slow Wine.

Sabato 8 febbraio, a partire dalle ore 21.00, presso la vineria Anime Brille, saremo lieti di presentare la nuova carta dei vini insieme ai titolari del locale e alcuni produttori.

I vini attualmente selezionati sono tra i migliori recensiti da Slow Wine e offriranno uno spaccato ben definito dell’eccellenza vitivinicola pugliese, partendo dalla Daunia fino ad arrivare al Salento attraverso la Puglia Centrale e le Terre del Primitivo.

Questa prima iniziativa rientra in un programma di sostegno e valorizzazione delle produzioni locali che Slow Food Foggia e Monti Dauni e Anime Brille hanno deciso di attuare attraverso una stretta collaborazione, attualmente unica nel suo genere nella città di Foggia.

Slow Wine

Arrivata alla decima edizione, la guida Slow Wine è il punto di riferimento per la critica enologica nazionale e internazionale grazie all’idea, semplice ma rivoluzionaria, di visitare tutti gli anni le aziende recensite, unica pubblicazione a farlo a livello mondiale.

Grazie a questa enorme esperienza accumulata, gli oltre 300 collaboratori sono in grado di raccontare con autorevolezza e grande indipendenza il vino italiano in tutte le sue sfaccettature.

L’obiettivo è quello di narrare la storia delle cantine, di descriverne le vigne e i sistemi di coltivazione adottati per concludere con il giudizio dei vini. Per questo motivo Slow Wine è la guida italiana più completa, adatta a tutti: sia ai lettori che solo all'inizio del loro percorso di scoperta del vino, sia agli appassionati più esperti, che ricercano consigli per comprare una bottiglia piuttosto che un’altra.

La guida è realizzata in collaborazione con la FISAR – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori

Per informazioni e prenotazioni

foggiamontidauni@network.slowfood.it

+39.347.3381440