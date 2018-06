Lo studio legale foggiano Fatigato premiato a Milano: è 'Boutique di Eccellenza del Diritto sindacale'

Lo studio Legale Fatigato, foggiano, ha vinto il premio Boutique di Eccellenza Diritto Sindacale anno 2018 ai LeFonti Awards, kermesse svoltasi lo scorso 31 maggio a Milano, nello scenario prestigioso del Palazzo della Borsa Italiana.

Nel corso della serata sono stati premiati gli studi italiani che si sono distinti nel corso dell’anno 2018 in diversi campi del diritto del lavoro (consulenza, contenzioso, diritto sindacale, contrattualistica, etc.), selezionati da un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale.

Tra i vincitori vi sono alcune delle insegne più importanti in Italia nel campo del diritto del lavoro, quali Lablaw, Studio Marazza ed Associati, Studio Trifirò and Partners, Studio Legale Solonia, Studio Legale Fava, etc.

Le motivazioni della vittoria dello studio foggiano sono state le seguenti: “Per l’assistenza globale ed integrata garantita attraverso un’estrema professionalità e dedizione, per la tradizione di quarant’anni di esperienza del fondatore nel campo del diritto del lavoro che, unita alla voglia di innovazione della nuova generazione, garantisce un elevato grado di specializzazione nella materia di competenza“, imprenditoriale e nel campo legale.