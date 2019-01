Gubbio premia il progetto garganico "Zero cani in canile": "Buona pratica di lotta al randagismo per l'Italia"

Il progetto "Zero cani in canile" premiato in Umbria, come "Buona pratica di lotta al randagismo per l'Italia", nell'ambito del 1° Premio Gubbio Dog Friend.

La cerimonia di premiazione, si svolgerà il prossimo 23 febbraio, a Gubbio. Il premio è riservato a persone o gruppi che si sono distinti per la fattiva lotta per i diritti degli animali. I premiati, oltre ai volontari della LNDC Vieste, sono l'attore Giorgio Panariello, il criminologo Marco Strano e Fabrizio Caira, unità cinofila dei Vigili del Fuoco impegnata nella ricerca persone durante la tragedia del ponte di Genova.

Il progetto presentato in Campidiglio lo scorso febbraio e definito dall'ANCI una buona pratica é un piano di lotta al randagismo a costo zero per gli enti pubblici, che include prevenzione e controllo e che offre alternative ai canili, creando sviluppo al territorio dove viene applicato. "Questo premio lo dedichiamo al buon volontariato italiano, alla task force del Comune di Vieste (amministratori, Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, scuole) che con noi lavora fianco a fianco e alla città di Vieste per il grande salto di civiltà che ha fatto nel rispetto degli animali", afferma Nicoletta Pagano, presidente della LNDC Animal Protection Vieste sez. Orta Nova.

"Questo premio" aggiunge Francesca Toto, l'ideatrice del progetto, "è un punto di partenza perché il lavoro da fare in Italia è tanto soprattutto vista l'illegalità che orbita nel settore randagismo, ormai dichiaratamente uno dei grandi business del momento spesso in mano alla zoomafia". Il premio sarà consegnato il prossimo 23 febbraio presso la Sala Trecentesca del Comune di Gubbio.