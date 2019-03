Amiche ricordano Federica Ventura: ecco il premio alla memoria dell'insegnante uccisa a Troia dal marito

L'associazione “Insieme per... " promuove il bando "Premio Federica Ventura” al quale vengono invitate a partecipare le scuole deIl'infanzia del comune di Troia. L'associazione, costituita dalle amiche di Federica, intende istituire un premio alla memoria della giovane donna uccisa a Troia, dal marito, a febbraio dello scorso anno.

Il premio è rivolto ai bambini degli istituti d'infanzia perchè la scuola deve essere vista come occasione di cambiamento sociale e culturale; dovrebbe farsi garante nell'aiutare i ragazzi a consapevolizzare la propria identità di genere, rispettando e non prevaricando quella altrui. Il premio coinvolge i bambini tanto amati da Federica, perché devono essere protagonisti del cambiamento e costruttori del proprio futuro. Il contest sarà un'occasione per intraprendere un percorso di crescita.

Per aderire ogni Istituto dovrà rispondere al bando di adesione, secondo i termini indicati nello stesso. L'adesione al premio e gratuita e non implica alcun vincolo per l'istituto.

Le classi lavoreranno per proporre un elaborato che abbia il tema su citato. A valutare i lavori sarà una giuria di esperti nel settore che selezionerà i vincitori. L'esperienza culminerà in una serata a cui verranno invitate a partecipare tutte le scuole che hanno aderito e che avverrà orientativamente entro il 15 giugno 2019.

L'adesione dovrà avvenire entro il 10 marzo 2019. L'iniziativa è patrocinata dall'Università di Foggia.

Allegati