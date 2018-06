Pop alternative, mostra collettiva e vari opening a Parcocittà

Lunedì 2 luglio alle ore 20.00, in collaborazione con Parco città e le associazioni Cherry Factory e Aps Creo, sarà inaugurato uno straordinario momento d’arte, con una mostra collettiva e vari opening che animeranno la serata con performance, all’insegna della sinestesia di vari linguaggi artistici. Un contenitore di contenuti che prendono spunto dalla factory di Andy Warrol per arrivare a una spazialità condivisa, in cui il giardino di Parco Città diviene sipario di un arte attiva per un nuovo modus operandi, avvalorando l’impegno di riqualificazione urbana con il peso lento e colorato della cultura, come nelle opere di Pietro di Ricucci, il quale istallerà e donerà una famiglia di lumache che approdano con la loro vivacità, giocosa tipica dell’artista. Un terreno fertile anche per Nelli Maffia che con un’istallazione di opere fluorescenti, farà fiorire da assemblaggi di scarti industriali un giardino luminoso. Opere abbastanza eterogenee nelle forme, tecniche e contenuti, Rosy Daniello, fagocitata dalla grande istallazione “HELP THE OCEAN” di Maria Cristina Finucci, sui resti della Basilica Giulia ai fori imperiali a Roma, presenta un telo sagomato, come una grande madre terra, che accoglie tutti con il suo infinito urlo d’aiuto, in fine Veronica Lovati che da Milano presenterà opere di fiber art con donne che evocano il matriarcato e la bellezza del ricordo di un’indimenticabile colazione nel parco.

Parco Città diviene così il giardino dei sogni da coltivare e da vivere. Durante la serata sarà prevista la partecipazione di Dino La Cecilia e del fisarmonicista Guido Paolo Longo.