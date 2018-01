Orta Nova, avviato il progetto Pon Fse 'Inclusione sociale e lotta al disagio' alla scuola 'Pertini'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Ancora opportunità formative per gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado “S. Pertini” di Orta Nova (FG) con l’avvio del progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio, “S.O.S. Save our Students”, autorizzato dal MIUR e cofinanziato dalla Commissione Europea e dallo Stato Italiano, finalizzato a riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e a dare agli alunni opportunità per accedere a iniziative extracurricolari. Otto i moduli proposti agli alunni “Musichiamoci”, “La matematica non è un problema”, “Dal gioco allo sport”, “Orienteering”, “Il paesaggio racconta”, “The passport for life”, “Svita il tuo bullo” e “La parola può essere spada” della durata di trenta ore ciascuno, attraverso i quali sarà possibile sviluppare non solo competenze riconducibili al curricolo, ma anche azioni di rinforzo delle competenze di base attraverso innovativi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento che mettono gli alunni al centro del processo formativo e li orientano anche dal punto di vista personale.

Il Dirigente Scolastico Prof. Pietro Vincenzo Piemontese sottolinea che è risultata vincente la sinergia operativa nella progettazione del piano che ha determinato un significativo ampliamento dell’offerta formativa della nostra Scuola; per la realizzazione dei corsi la scuola, dal 17 Gennaio fino al mese di maggio 2018, sarà aperta oltre i tempi della didattica come spazio di comunità rafforzata dalle risorse professionali esistenti all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica. Chiaramente emerge la rilevante azione culturale della “Pertini” sul territorio che rende gli alunni protagonisti del proprio apprendimento e ne favorisce l’acquisizione di competenze trasversali e professionali.