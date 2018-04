Le avventure di 'Pollicino' al Piccolo Teatro Impertinente

La Piccola Compagnia Impertinente presenta 'Pollicino', il nuovo spettacolo dedicato ai bambini (consigliato dai 4 anni in su), con Asia e Michele Correra e Giammarco Pignatiello, musiche originali di Fabio Silvis.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 6 (alle 19) e sabato 7 aprile (doppio appuntamento alle 17 e alle 19).

Pollicino è un bambino che vorrebbe restare sempre il piccolo di casa. E’ però in arrivo Mignolina, la sua sorellina e Pollicino non accetta di dover diventare un fratello maggiore. Un giorno, mentre la famiglia è in visita all’Acquapark “Il veliero”, Pollicino si allontanerà dal papà in compagnia del suo orsacchiotto, e andrà in giro da solo per il parco, incontrando strani personaggi che lo accompagneranno nella sua riflessione in merito alla famiglia e alla solitudine.

In occasione di questo spettacolo sarà ospitata una mostra di Alessandro Croce illustratore - disegnatore di fumetti.