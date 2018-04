Novanta anni fa nasceva il corpo della polizia locale di Foggia

Giovedì 12 aprile la Polizia Locale di Foggia celebra i novant’anni dell’istituzione del Corpo. Nell’occasione un reparto sfilerà per le vie del centro cittadino scortando la Bandiera del Corpo decorata con medaglia di bronzo al merito civile. La manifestazione avrà luogo alle 9.30 in Piazza Cesare Battisti per poi proseguire all’interno del Teatro Umberto Giordano, dove verrà allestita una mostra fotografica dedicata alla storia del Corpo.

Presso la sala Fedora, nel corso dello scambio di saluti con le autorità cittadine, verrà proiettato un “docu-film” illustrativo e commemorativo. Verranno altresì consegnate alcune targhe ricordo alle autorità comunali in carica e del passato in ricordo della giornata e quale attestazione per essere state parte attiva della storia del Corpo. In occasione della ricorrenza è stato redatto un opuscolo fotografico e documentale curato dal M.llo Mario Turso.