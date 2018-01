Foggia rivive il salotto musicale grazie a ‘Polifonie d’arte’

Il 23 dicembre 2017, nel salotto foggiano di casa Russo (alla presenza del vice sindaco e assessore alle Politiche sociali del Comune di Foggia, Erminia Roberto) si è tenuto il concerto conclusivo dell’anno associativo di “Polifonie d’arte”, associazione culturale che mira alla rinascita del salotto musicale come luogo in cui i vari linguaggi artistici possano trovare piena libertà di espressione, scoprendo nella partecipazione e nell'incontro possibili soluzioni all'impoverimento intellettuale.

“Polifonie d’arte” nasce dalla volontà e dall’impegno del M° Sergio Mascarà, già docente di pianoforte presso il Conservatorio “Umberto Giordano di Foggia” e attualmente titolare della cattedra di pianoforte presso il Conservatorio di musica “Giovanni Battista Pergolesi” di Fermo, il quale nel 2015 decise di coinvolgere anche la città di Foggia nel suo progetto. Dal 2015, dunque, Maria Rita Masi ricopre il ruolo di fiduciaria territoriale, che consiste nel coordinare le attività della sezione staccata e rappresentare il Presidente dell'Associazione nei rapporti pubblici e privati in loco.

Nel corso del 2017 la sezione foggiana di “Polifonie d’arte” ha organizzato sei concerti (27 gennaio, 23 aprile, 7 maggio, 28 maggio, 11 giugno e 23 dicembre): il primo si è tenuto nella sala “Fedora” del Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, mentre i successivi si sono svolti nei salotti di alcuni giovani interpreti foggiani come Davide Russo e i fratelli Andrea e Roberto Di Napoli.

Durante quest’anno associativo i sono esibiti ben 17 artisti – oltre ai succitati Russo e Di Napoli, anche Christa Bützberger, Sara Gianfriddo, Héloïse Piolat, Lucia Paradiso, Giovanna Sevi, Pierluigi Andreoli, Laila Di Michele, Marco Bruni, Rocco Mucciarone, Davide Wang, Matteo Giorgetti, Linda Malgieri, Valerio Sannoner, Michele Stampone e Laura Toro – provenienti da tutta Italia, che hanno eseguito importantissime pagine: dalla Sonata in la minore per violino e pianoforte di Cesar Franck (1822-1890), caposaldo della letteratura violinistica, ai Notturni di Chopin, passando per le sonate di Brahms e l’opera clavicembalistica di Bach.