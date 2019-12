Poggio Imperiale ospita “Orolio”, la festa itinerante dell’olio extravergine d’oliva

Si terrà a Poggio Imperiale, Sabato 7 Dicembre, la prima tappa di “Orolio”, la festa itinerante dedicata all’olio extra vergine d’oliva dell’Alto Tavoliere. L’evento è organizzato dalle Pro Loco di Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate e Serracapriola, con la partecipazione delle associazioni Coldiretti Foggia, Campagna Amica, Poggio Migliore, Desaleo ed Omnibus.

L’obiettivo della manifestazione è la valorizzazione, attraverso la degustazione in loco, dell’olio extravergine d’oliva prodotto nei piccoli frantoi dell’Alto Tavoliere. In Piazza Imperiale si potranno degustare le diverse qualità dell’olio extravergine d’oliva, prodotte nella recente ed ultima campagna olearia. Attraverso un percorso di stand enogastronomici, si potrà poi apprezzare i diversi impieghi dei prodotti della nostra terra, grazie alla presenza delle principali aziende agroalimentari presenti insistenti sul Tavoliere. Nelle serate vi sarà la presenza contestuale di intrattenimento musicale dal vivo e attrazioni per i più piccoli.

L’appuntamento è a Poggio Imperiale, a partire dalle 16. 30 alle 22, per la prima tappa di “Orolio”. Domenica 15 Dicembre a San Paolo di Civitate e Sabato 21 dicembre a Serracapriola le prossime date da segnare in agenda.