“In ricordo di Giovanni”: un podcast per onorare Panunzio nella Giornata della memoria

In occasione della XXIII Giornata Nazionale per la memoria e l’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, promossa dall’Associazione Libera a Foggia, RadioNovaIONS 97FM vuole ricordare con un podcast una delle vittime della nostra terra. “In ricordo di Giovanni” è il podcast audio realizzato in onore di Giovanni Panunzio, l’imprenditore foggiano barbaramente ucciso dalla mafia il 06 novembre 1992.

Attraverso il ricordo di Giovanna Belluna Panunzio, moglie del figlio di Giovanni, Michele, e le parole degli attori del Teatro della Polvere di Foggia, RadioNovaIONS 97FM vuole lanciare un messaggio di speranza, soprattutto alle nuove generazioni, affinché il cancro della mafia possa essere estirpato per sempre dal nostro Paese.

Un podcast, di poco meno di un’ora, a metà tra intervista e audiodramma dove importante è anche il ricordo, attraverso le parole della giornalista Michela Magnifico, di Mario Nero, il testimone di giustizia che mettendoci la faccia ha contribuito all’arresto dei responsabili di quella morte.

Il podcast nato da un’idea di Felice Piemontese e Marcello Strinati è stato realizzato con la preziosa collaborazione del Teatro della Polvere e dell’Associazione Giovanni Panunzio. Le interviste sono state condotte da Felice Piemontese. Le voci dei protagonisti sono di Stefano Corsi, Mariangela Conte, Anna Laura D’Ecclesia, Carlo Baldassini, Umberto J Contini. Le musiche originali sono di Antonio Cicognana. La regia è di Marcello Strinati. Assistenti tecnici alla regia per conto di RadioNovaIONS 97FM Martina Panunzio e Riccardo Tribuzio.

Il podcast è disponibile sul sito web ufficiale di RadioNovaIONS 97FM www.radionova97.it.