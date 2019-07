Plenilunio di Primavera: gli eventi pasquali della Settimana Santa Tra Puglia e Spagna in mostra a San Menaio

Sarà inaugurato giovedì 25 luglio alle ore 20 l'evento "Plenilunio di Primavera" - La settimana santa tra Spagna e Puglia.

Mostra fotografica, concerti, gastronomia a San Menaio fino al 10 agosto.

Il progetto

“Plenilunio di Primavera: gli eventi pasquali della Settimana Santa tra Puglia e Spagna” nasce dalla volontà di affermare l’appartenenza ad un territorio spesso non conosciuto nelle sue potenzialità culturali e turistiche, dall’amore per le tradizioni da salvaguardare, e dalla possibilità di offrire ai visitatori un percorso di fede e di cultura carico di emozioni, in cui gli antichi riti pasquali della Settimana Santa rivivono negli eventi processionali che nei comuni pugliesi e spagnoli si svolgono.

Da marzo a maggio sarà allestita in prestigiose location (Valladolid / Bitonto / Molfetta / Vico del Gargano / Lecce) una mostra fotograficaitinerante sulla settimana santa pugliese e di Valladolid i cui contenuti saranno presentati nelle diverse tematiche e raccolti in un catalogo fotografico.

Inoltre Concerti di musica sacra pugliese e spagnola, Convegni sulla pietà popolare, arricchiranno i diversi spazi espositivi.

Un momento di scambio e di confronto con le realtà culturali europee, momento di analisi, di riflessione e di esplicitazione degli elementi comuni, delle diversità e delle contraddizioni presenti in queste terre, Spagna e Puglia, nelle quali confluiscono culture, tradizioni, diverse eppure unite dalla stessa civiltà, quella che ha visto nascere e fiorire i popoli del bacino del mediterraneo.

PROGRAMMA

VICO DEL GARGANO

SAN MENAIO

Giovedì 25 luglio 2019

ore 20,00 / saluti istituzionali

dott. Michele Sementino

Sindaco di Vico del Gargano

Padre Franco Moscone

Vescovo della Diocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo

Presentazione del progetto “Plenilunio di Primavera: La Settimana Santa tra Spagna e Puglia”:

- Paola Pinto, presidente della società cooperativa FeArT

- Paolo Ponzio, coordinatore del Piano Strategico per la Cultura della Regione Puglia,

- Gaetano Armenio presidente dell’associazione Puglia Autentica e curatore scientifico di “Plenilunio di Primavera”

- Luis Alonso Ponga docente di Antropologia sociale dell’’Università di Valladolid,

- Maria Pilar Panero Garcia docente di Studi sulla tradizione dell’’Università di Valladolid, i quali porteranno l’esperienza spagnola, concretizzatasi nel riconoscimento dei riti della Settimana Santa quale Patrimonio Culturale Immateriale

Ore 21,00

Inaugurazione e benedizione della mostra alla presenza di S.E. padre Franco Moscone, Arcivescovo della Curia di Manfredonia-Vieste e San Giovanni Rotondo

ore 21,30

CONCERTO

- “Le Voci delle Confraternite di Vico del Gargano”, canti della settimana Santa Vichese

- Il “Duo novembre e le ragazze” , canti della tradizione popolare vichese