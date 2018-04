Al Teatro Giordano 'Plaza de Mayo', la storia di sedici donne coraggiose

La Piccola Compagnia Impertinente presenta 'Plaza De Mayo', spettacolo scritto e diretto da Pierluigi Bevilacqua, con Asia e Michele Correra, Antonio Diurno, Annalisa Formiglia, Sonia Ladogana, Roberta Paolini, Giammarco Pignatiello, che andrà in scena lunedì 30 aprile alle ore 21 al Teatro Giordano.

Il 30 aprile 1977, in Plaza de Mayo a Buenos Aires, sedici donne coraggiose iniziarono a marciare pacificamente di fronte alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino.

Marciavano per i loro figli, scomparsi a migliaia in circostanze drammatiche. In trentamila furono sequestrati e detenuti in forme non legali e clandestine da forze di repressione militare, salite al potere in Argentina negli anni Settanta. Sulla sorte di migliaia di ragazzi, studenti, semplici cittadini, le autorità si rifiutarono di fornire informazioni. Lo stato di detenzione clandestina ha permesso l'impiego di brutali, e in genere mortali, torture sui sequestrati, e assai spesso anche la loro eliminazione fisica, senza formale condanna e senza processo alcuno.

Solo il coraggio delle “Madri” riuscì a rompere quel muro di silenzio.

"Plaza de mayo" racconta la loro storia, delle madri coraggiose e dei loro figli.



I biglietti sono disponibili presso la sede della Piccola compagnia impertinente

