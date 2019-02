Playstrong – il primo evento al centro commerciale “Mongolfiera”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nato dall’idea di Stefano Santangelo, già presidente del “Festival del Nerd”, Playstrong è un progetto che si pone l’obiettivo di incentivare e supportare il gaming competitivo in Italia, valorizzando gli streamer e i creator che vogliono farsi strada in questo settore. Se, infatti, gli E-sport stanno prendendo sempre più piede nel mondo, in Italia questi non riescono ancora a divenire delle vere e proprie realtà. Il Team di Playstrong, allora, vuole essere un vero e proprio trampolino di lancio per i videogiocatori italiani, e ha deciso di farlo partendo dal proprio territorio. Da Domenica 10 Febbraio, per quattro settimane, il centro commerciale Mongolfiera di Foggia farà da location per degli imperdibili tornei, dove ognuno potrà farsi notare e vincere dei premi. Il primo evento in programma è a tema Fortnite. Il videogame, ormai divenuto un fenomeno globale, nonché uno dei più giocati negli ultimi anni in Italia, metterà alla prova i gamer foggiani. Il torneo avrà inizio alle ore 10:00, e durerà per tutta la giornata. Durante la competizione, inoltre, non mancheranno momenti di condivisione e spettacolo, come la presenza delle rinomate cosplayer Veronica Fiorino e Chiara Conticchio. Partecipare agli eventi di Playstrong è totalmente gratuito. Per tutte le informazioni sui tornei e per iscriversi, basta andare nella sezione dedicata del sito www.playstrong.it e compilare il form dedicato. Per qualsiasi aggiornamento e per seguire la diretta streaming dell’evento, potete collegarvi ai canali social: Instagram: @playstrong0 Facebook: Playstrong Twitter: @playstrong0

