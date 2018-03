Con ‘Più buoni che mai’ fare shopping al GrandApulia è ancora più conveniente

Fare shopping al GrandApulia da sabato 17 marzo a lunedì 2 aprile sarà ancora più conveniente. Grazie all’iniziativa “Più buoni che mai” il centro Commerciale di Borgo Incoronata regalerà buoni sconto da 5 euro a tutti i clienti che effettueranno acquisti per almeno 30 euro presso due o più punti vendita del Centro, incluso l’Ipercoop, eccetto nel week-end. L’iniziativa infatti non sarà valida il 24, 25, 31 marzo e l’1 aprile 2018.

Per ricevere i buoni acquisto il cliente (che potrà partecipare solo una volta al giorno) dovrà conservare tutti gli scontrini effettuati nella singola giornata e recarsi, con la propria tessera sanitaria, presso l’apposita postazione desk che sarà allestita nella galleria centrale ed attiva dalle 17.00 alle 20.00. Gli scontrini che riportano una data diversa dal giorno in cui verranno presentati non saranno ritenuti validi.

Chi avrà effettuato acquisti da 30 a 100 euro riceverà un singolo buono da 5 €. Chi invece avrà superato i 100 euro di spesa riceverà due buoni spendibili dal lunedì al venerdì , fino al 13 aprile 2018, presso i punti vendita del Centro che hanno aderito all’iniziativa. I buoni acquisto, non cumulabili, potranno essere utilizzati a fronte di una spesa di almeno il doppio del valore del buono.

Nella sola giornata di Pasquetta (2 aprile), quando il Centro Commerciale resterà aperto per l’intera giornata, i clienti che effettueranno acquisti per almeno 20 euro su 2 o più punti vendita riceveranno in omaggio un biglietto del cinema 2 x 1 (un ingresso gratuito ed uno pagante) per la visione di un film presso il Cine Village del GrandApulia (escluso 3D e festivi). Sempre in occasione della Pasquetta, il centro allestirà nelle sue gallerie tre zone pic-nic in cui poter consumare i menù promozionali proposti per l’occasione dai punti ristoro del Centro.

In occasione della Pasqua il GrandApulia resterà aperto dalle 15.30 a mezzanotte ma soltanto nella zona Food e Cinema. I negozi resteranno chiusi per l’intera giornata.