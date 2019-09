Pio e Amedeo fanno pace con Benevento: "Se non siamo fratelli noi a 90 km di distanza, chi deve esserlo?"

Dopo quel 'Chi non salta è di Benevento', Pio e Amedeo fanno pace con la città dal palco di piazza Castello. Lo hanno fatto sabato scorso con la solita ironia che li contraddistingue, tirando in ballo Mastella, "che tifa Napoli", hanno scherzato i due comici di Foggia. "Vi auguriamo per tutta la vita di tifare la squadra della vostra città, non c'è cosa più bella. Ognuno tifa la sua. Voi tifate Benevento, noi tifiamo Foggia e Mastella tifa Napoli".

Hanno cominciato così lo show 'La classe non è acqua' andato in scenda nel corso del festival 'Città spettacolo'. Una riconciliazione, quella dei 36enni foggiani, con una parte della tifoseria giallorossa che non aveva gradito quel coro intonato dai due allo stadio. "E' un gioco, se non siamo fratelli noi che siamo a 90 chilometri di distanza, chi deve esserlo?"