Dalla Sicilia al Veneto, la comicità foggiana di Pio e Amedeo conquista i teatri di tutta Italia: "Grazie per l'amore che ci regalate"

Avevano confessato, senza mezzi termini, che "se la stavano facendo sotto" per la tensione di esibirsi in un tempio come l'Arena di Verona, ultima tappa della prima parte del tour de "La classe non è qua" (Riprenderà a dicembre, ndr) che alcuni giorni prima li aveva visti protagonisti anche al Teatro Antico di Taormina.

Dalla Sicilia al Veneto, con il medesimo riscontro di pubblico e di risate. Pio e Amedeo non hanno tradito le attese con il nuovo spettacolo. E il giorno dopo l'esibizione veronese, su Facebook non nascondono l'emozione: "Alcuni ci dicono che dovremmo essere abituati, ormai, a certe platee, certe emozioni, certe serate. E invece no... eccoci qui, a vedere e rivedere le foto come questa... quasi per controllare che dietro gli applausi e i boati di risate di quelle migliaia di persone... ci fossimo davvero noi. Sì, siamo proprio noi. Non era scontato che la nostra carriera ci portasse ad esibirci al Teatro Antico di Taormina e all'Arena di Verona. Forse a noi bastava meno. Conserveremo "sempre e per sempre" il ricordo di queste serate (come di tante altre) e avremo cura e rispetto dell'amore che ci regalate. Grazie a tutti".

Il duo comico foggiano si prenderà una pausa prima di ripartire a dicembre, quando sono previste ben nove date (Toribo, Brescia, Cesena, Milano, Firenze, Bologna, Bari, Napoli e Roma), e il desiderio confessato durante un'intervista a Radio Deejay di esibirsi presto allo Zaccheria, il più bel regalo per se stessi e per tutti i foggiani che non smettono di fare il tifo per loro.