Pio e Amedeo ad Amici di Maria De Filippi: “Da sabato ci piazziamo fissi al serale”

Il prossimo 23 settembre saranno all’Arena di Verona, dove andranno in scena con il nuovo spettacolo “La classe non è acqua”.

In attesa dell’evento Pio e Amedeo tornano in tv, ancora una volta ospiti di Maria De Filippi. Dopo la sortita durante una puntata di “C’è posta per te”, dove “costrinsero” Balotelli a comprare un’auto al fratello di Amedeo, il duo comico foggiano tornerà a Canale 5. Ad annunciarlo sono proprio i due foggiani su Facebook: “Da sabato ci piazziamo fissi al serale di Amici di Maria, meh, mo’ fateci andare che dobbiamo ripassare il passo a due”.