Pio e Amedeo a Sanremo: "Sogno impensabile che si realizza, un tempo andare a San Severo era già un successo"

Chi l'avrebbe mai detto. Per Pio e Amedeo si realizza il sogno Sanremo. Nella puntata di mercoledì 6 febbraio i due emigratis foggiani saliranno sul palco dell'Ariston. A dare l'annuncio sono stati proprio i due comici con un post su Facebook: "Un tempo andare a San Severo era già un successo, oggi potervi dire che siamo a Sanremo è un sogno impensabile che si realizza. Domani sera, mercoledì, saremo su quel palco!"

Ad anticiparlo su Today.it era stata la giornalista Eva Zuccari. Pio e Amedeo concludono: "Non lo sappiamo come andrà, ma quando saremo lassù, con le gambe tremanti, in platea ci saranno le nostre mamme con gli occhi lucidi a guardarci da vicino e voi a casa ad essere felici per noi, e forse basta così"