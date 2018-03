Pacchetti benessere ed eventi sulla prevenzione: ecco il ‘Pink Month’ nel mese della festa della donna

All’Apulia Hotel Palace di Lucera, il benessere strizza l’occhio alla salute e ricorda l’importanza della prevenzione nella lotta serrata al tumore al seno. Perché prevenire è la prima forma di cura.

Per questo, per tutto il mese di marzo, la rinnovata struttura del centro federiciano - ora sotto l’egida della catena alberghiera ‘Apulia Hotel’ di Ostuni, fondata dai foggiani Gaetano Colavita e Antonio Vivo - ha avviato l’iniziativa ‘Pink Month’ mettendo a punto una serie di eventi e ‘pacchetti benessere’ creati per andare incontro alle esigenze di donne di tutte le età, con la finalità di regalare momenti di puro benessere e relax nella spa più grande del nord della Puglia, e contribuire, nel contempo, a sostenere la ricerca scientifica nella lotta ai tumori al seno.

Chiunque acquisterà un pacchetto del ‘Pink Month’, o parteciperà ad uno degli eventi in calendario, contribuirà automaticamente alla causa: per ogni acquisto, infatti, verrà devoluta allo scopo la somma di 5 euro. Il ‘tesoretto’ così raccolto sarà destinato ad una associazione del territorio che si occupa di sensibilizzare l’esercito rosa di Capitanata sull’importanza della prevenzione. Più nel dettaglio, l’Apulia Hotel Palace ha messo a punto una serie di iniziative che fondono il piacere del mangiare sano con le suggestioni della spa in inverno.

Si potrà quindi scegliere tra pacchetti giornalieri - Light Violet, Magnolic e Purple Rain - e pacchetti Long Week End - Be Pink, con trattamento in mezza pensione e Be Violet con trattamento in pensione completa - che si aggiungono ai servizi continuativi offerti dalla struttura, come ingresso benessere, trattamenti estetici e cena del sabato o pranzo della domenica (menu fisso).

Per le mamme, inoltre, c’è la garanzia del Rino Family Restaurant, il primo ristorante a misura di famiglia, che garantirà la giusta animazione ai bambini fino ai 10 anni di età, con un intrattenimento continuo e sempre nuovo con animatori professionisti, che organizzeranno laboratori, baby cooking e giochi tematici per migliorare le relazioni tra i bambini, e tra i piccoli ospiti e il cibo.

Per celebrare il giorno della festa della donna, inoltre, l’8 marzo è possibile partecipare all’evento ‘Cotton Candy’ che comprende un percorso sensoriale di 1h 30’ (piscina semi-olimpionica riscaldata, sauna finlandese, bagno turco aromaterapico, doccia emozionale e angolo relax con tisaneria e 10% di sconto su trattamenti extra), oppure lasciarsi tentare dal ‘Menù Rosa’ con pietanze a tema. Tutte le informazioni sui pacchetti (costi, disponibilità e dettaglio delle offerte) sono presenti sul sito internet dell’Apulia Hotel Palace di Lucera all’indirizzo www.hotelpalacelucera.it.

La maestosa struttura di Lucera, lo ricordiamo, è stata interamente rinnovata nel management e nella filosofia dei servizi e dell’accoglienza, che fa del ‘Fattore Puglia’ - inteso come ospitalità, accoglienza, buona cucina e wellness - il suo punto di forza. Gli ampi spazi - circa 1500 mq – rendono il Centro benessere & Spa il più grande del nord della Puglia, con palestra, piscina coperta e riscaldata, dove sarà possibile godere di idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, doccia sensoriale, trattamenti estetici qualificati e diverse tecniche di massaggio.