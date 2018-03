Pigiama party 'Discobolla edition' a Foggia

"Caro papà e cara mamma, mi rendo conto che assorbo tante energie e, anche se voi mi state accanto con amore e non me lo fate mai pesare, a volte anche voi vorreste rilassarvi così come me quando sono tra le vostre braccia. Ho scoperto che sabato sera danno un festoso 'Pigiama party'. Posso andarci? In questo modo io mi divertirò tantissimo e voi potrete andare a mangiare da soli una buona pizza. O magari potreste andare in quel pub, come quando eravate fidanzati".

Sabato 17 marzo, presso La Compagnia della Pera Cocomerina Animazioni, in via Vittorio Alfieri, ci sarà un divertentissimo 'Pigiama party' per i più piccoli.

Diverse le attività in programma:

20.30 - Attività di animazione ludico-motoria

21.30 - visione di un cartoon-video con tematiche socio-educative

22.00 - Si balla con le bolle di sapone

22.30 - Storia della buonanotte

23.00 - Sogni d'oro con mamma e papà



Info e prenotazioni 329.8089636

prenotazione obbligatoria con saldo anticipato entro le 48 ore successive all'atto della prenotazione telefonica senza possbilità di restituzione della quota versata.