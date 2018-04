Dal pane alle erbe dell'orto: al Grandapulia laboratori didattici per i più piccoli

Sabato 28 aprile dalle ore 17 alle ore 20, presso il Centro Commerciale Grandapulia, all'interno del progetto 'Piccoli Grandapulians' (un percorso

di conoscenza e valorizzazione delle eccellenze del territorio), due Masserie didattiche dei Monti Dauni proporranno una serie di laboratori

dedicati ai bambini e alle loro famiglie che avranno come tema i prodotti della terra e la loro lavorazione. Le Masserie 'Posta Guevara' di Orsara di

Puglia e 'Monte di Narnia' di Panni da anni hanno aderito alla Rete regionale delle Masserie didattiche della Regione Puglia e si impegnano a

promuovere la cultura del mangiar sano e la conoscenza dei prodotti della tradizione contadina dei Monti Dauni. Nelle loro aziende, lavorano con le

scuole e con gruppi di appassionati e si dedicano a trasmettere la bontà dei prodotti della terra come il grano e le erbe spontanee, e attraverso la loro lavorazione e trasformazione (pane, biscotti, zuppe, ecc) raccontano un territorio nelle sue peculiarità enogastronomiche e caratteristiche autoctone.

A partire dalle ore 17 fino alle ore 20, ogni mezz'ora, Lucia di Domenico di Posta Guevara e Assunta Volpe del Monte di Narnia, le titolari delle due Masserie, proporranno dei laboratori didattici gratuiti: in particolare, Posta Guevara, fortemente impegnata nella valorizzazione del grano senatore Cappelli, varietà che gode di grande rilancio negli ultimi anni, presenterà Il magico mondo delle farine, un mondo nel quale i bambini saranno coinvolti nella lavorazione della farina e nella preparazione di prodotti da forno (scaldatelli, biscotti) e formati di pasta tipici della tradizione contadina dei Monti Dauni. Assunta Volpe della Masseria di Panni ha pensato invece ad attività legate alle erbe dell'orto: il suo laboratorio si chiama Il gusto della terra...con riciclo e darà la possibilità ai bambini di imparare a riconoscere le piante stagionali che abitano l'orto in questo periodo. Verrà fornito il materiale: semi, terra, contenitore di riciclo da decorare.

Alla fine del laboratorio i bambini porteranno a casa una pianta di cui prendersi cura.

Il GAL Meridaunia che promosso la partecipazione delle aziende agricole agli eventi del Centro Commerciale foggiano, nella consapevolezza che tali

momenti sono preziosi sia per far conoscere l'area del Monti Dauni in contesti più ampi sia per promuovere le realtà del territorio e le loro attività dedicate alle famiglie.

Laboratorio didattico Il magico mondo delle farine. Orari: 17-17.30-18.

Durata 30 minuti

Laboratorio didattico Il gusto della terra...con riciclo. Orari:

18.30-19-19.30. Durata 30 minuti