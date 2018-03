Piccola rassegna di cinema con gusto: a Spazio Ripoli la proiezione de 'Il Ciclone'

Il 14 marzo c.m l'Associazione La strada dei sapori propone il film “Il Ciclone”. Incasso record nella stagione 1996-97, Il ciclone è a tutti gli effetti uno dei lungometraggi vero fenomeno di incassi, record italiano assoluto. Le principali location della storia si trovano tra Firenze, la provincia di Arezzo nel paese di Stia, passando per Poppi e scoprendo la campagna del Comune di Laterina, dove si trova il casolare della famiglia Quarini e di Gino, il nonno di Levante interpretato dall’immenso Mario Monicelli.

In questo paesino della Toscana dove vive la famiglia Quarini, una compagnia spagnola di flamenco arriva per caso cercando un agriturismo. La compagnia è formata da un amministratore, due tecnici e cinque bellissime ballerine che porteranno scompiglio come un ciclone...

Cosa mette più d’accordo le persone se non un buon film e ottimo cibo toscano? Se condividete con noi la passione per il gusto e la voglia di passare una tranquilla serata nella splendida location di Spazio Ripoli, c’è ancora qualche giorno per prenotarsi.

La cena proposta dalla nostra socia, Chef Angela Pantaleo prevede piatti tipici come la Pappa al Pomodoro e lo Stracotto e altro, accompagnati da vini nobili rigorosamente autoctoni delle nostre Cantine Sponsor.



14 marzo “Il ciclone” regia di Leonardo Pieraccioni

11 aprile” Un americano a Parigi” regia di Vincente Minnelli

21 aprile “Pane e tulipani ” regia di Silvio Soldini,



Il calendario potrebbe subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate tramite i canali informativi. La prenotazione è obbligatoria.

La rassegna si svolgerà a San Severo presso la Sede dell’Associazione in via San Girolamo 12 dalla ore 19,30 alle ore 22,30 circa. Per prenotazioni inviare un messaggio a lastradadeisapori@libero.it.



Si ringrazia:

Aziende Agricole: Di Nunzio, Mio Padre È Un Albero, Podere Serraglio

Cantine: Cantine Terre Federiciane, Cantine Sacco, Borgo Turrito, Lippi

Panificatori: Pane e dolci, Luca Arte Bianca

Sponsor: Erbolinea- Prestige Fragrances, Hotellerie di Popolo, Mazzeo Giocattoli Srl , Ottica Di Sanno, Travel Way, Youcom,