Al via a San Severo la seconda edizione della 'Piccola rassegna di cinema con gusto'

Parte il 21 febbraio c.m. la II rassegna “Cinema con gusto” organizzata dalla Associazione di Promozione Sociale “La strada dei sapori”. L’Associazione nasce dal desiderio condividere la cultura della buona e sana alimentazione, fatta di connessioni fisiche e digitali, di un approccio alla terra ed ai suoi prodotti attraverso i cinque sensi e la memoria.

Per raccontare la piccola rassegna ci piace utilizzare questo pensiero di una nostra amica e socia:

“L’altra sera gli amici mi hanno fatto una sorpresa, organizzandomi una serata misteriosa. Mi hanno portato a vedere ” Amore Cucina e Curry” … beh ti hanno portato al cinema, starete pensando.. sai che sorpresa. E qui vi sbagliate perché il film è stato proiettato a Spazio Ripoli dove dopo aver guardato il film, l’ Associazione “ La Strada dei Sapori” ha proposto dal vivo con chef professionisti e amatoriali, un menù legato al film con prodotti di eccellenza.. Veramente una delizia”

Vi siete incuriositi, vero?

Sull’onda delle grandi emozioni dello scorso anno parte la II Rassegna dedicata ai Soci e gli Amici della Associazione “ La Strada dei Sapori”. Incontrarsi per esplorare e ricercare tra scene, dialoghi e trame, la passione per il buon gusto. Quest’anno insieme andremo alla scoperta delle regioni e dei cibi più caratteristici ed abbiamo selezionato quattro pellicole, che più ci hanno ispirato per la visione e per la particolarità delle ricette tradizionali.

Saremo in Veneto, terra ricca e concreta, terra di polenta e tiramisù, raggiungeremo la Toscana terra della sacralità del pane testimoniata da antiche ricette come la pappa al pomodoro, ci sposteremo nel Lazio con Cinecittà e i carciofi alla mentuccia e in Lucania con la cucina essenziale e saporita della tradizione contadina.



I film e le date in programma:

21 febbraio “Basilicata coast to coast” regia di Rocco Papaleo

14 marzo “Il ciclone” regia di Leonardo Pieraccioni

11 aprile” Un americano a Parigi” regia di Vincente Minnelli

21 aprile “Pane e tulipani ” regia di Silvio Soldini,

Il calendario potrebbe subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate tramite i canali informativi. La prenotazione è obbligatoria.

La rassegna si svolgerà a San Severo presso la Sede dell’Associazione in via San Girolamo 12 dalla ore 19,00 alle ore 23,00 circa. Per prenotazioni inviare un messaggio a lastradadeisapori@libero.it.





Si ringrazia:

Aziende Agricole: Di Nunzio srl, Mio Padre È Un Albero, Podere Serraglio,

Cantine: Cantine Terre Federiciane, Cantine Sacco, Cantine Borgo Turrito, cantine Alberto Longo, Mirinello Liquori srl

Panificatori:Panificio Pane e dolci, Panificio Luca Arte Bianca

Sponsor: Erbolinea- Prestige Fragrances, Mazzeo Giocattoli Srl , Ottica Di Sanno, Travel Way, Youcom, Popolo Hotellerie