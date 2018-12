Si friggono pettole a Foggia, che buone quelle di San Luigi (e il ricavato andrà in beneficenza)

Pettole a gogò in via Rosati, dove questa mattina Tonia, Assunta, Teresa, Rosaria, Adriana, Annarita, Pietro, Michele ed Elisa, in collaborazione con il bar Stefy e la tabaccheria da Raffaele, sono impegnate nella preparazione e friggitura delle gustose pietanze in nome di San Luigi e su iniziativa del parroco della omonima chiesa. Il ricavato andrà in beneficenza.

In serata le magnifiche donne di San Luigi, torneranno a friggere le pettole davanti la chiesa di via Pietro Scrocco. Sabato prossimo il bis, stesso evento e stesse modalità. Buon appetito!