VIDEO | Il pubblico del Giordano in Jazz stregato dal talento di Peter Cincotti

Ha solo 35 anni, ma di strada ne ha già fatta tanta. Perché il talento di Peter Cincotti è smisurato, e lo si intuisce a chilometri di distanza. Se n'è accorta anche la platea della Cattedrale di Foggia, suggestiva location dove il cantautore neworkese si è esibito ieri sera, nella quinta serata del Giordano in Jazz winter edition.

Un ritorno nel sud Italia, dove risiedono le sue origini (la famiglia proviene da Cervinara, provincia di Avellino, ndr), e dove Cincotti ha dato sfoggio del suo carisma e del suo straordinario talento, fuoriuscito da ogni nota dei suoi più grandi successi, da 'Cinderella Beautiful' a 'December Boys' (inclusa nella colonna sonora di 'Spiderman 2') fino ai brani tratti dal suo ultimo album 'Long Way from home', uscito nel 2017.

L'ennesima serata di alto livello, che consacra ulteriormente una rassegna come il Giordano in Jazz, che non smette di alzare l'asticella, come confermano anche i precedenti concerti di The Forq, Bollani, Han e Level 42.

A chiudere la rassegna, come ogni anno, sarà il concerto Gospel di Laura Wilson e Nù Movement in piazza Cesare Battisti lunedì 25dicembre.