“Peso Piuma”. La stagione di prosa 2018_19 della Città di Manfredonia

Combattere con la forza della leggerezza e resistere senza mai mollare la guardia. È in arrivo “Peso Piuma”, la nuova stagione di prosa del Comune di Manfredonia organizzata in collaborazione con Bottega degli Apocrifi e Teatro Pubblico Pugliese. «La Stagione di Prosa rappresenta un segno di continuità culturale in questa Città attraversata da priorità eterogenee: un punto fermo per la Comunità che nel Teatro “Lucio Dalla” possa trovare, assieme ai migliori spettacoli che abbiamo saputo immaginare, un’occasione continua di confronto e nutrimento», afferma Angelo Riccardi, Sindaco di Manfredonia. «Peso Piuma perché il teatro quando ci invita a pensare serve a farci stare leggeri: ci impedisce di sprofondare pesanti in comode poltrone ed ascoltare come estranei storie che non ci riguardano e ci stimola a tenerci pronti per la vita», spiega Cosimo Severo, regista della Bottega degli Apocrifi. Dieci gli appuntamenti in programma con nomi di respiro nazionale e internazionale al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia.

Si parte sabato 17 novembre con lo spettacolo fuori abbonamento “I Veryferici”, vincitore del Premio Scenario per Ustica 2017, della compagnia Shebbab Met Project. Mercoledì 28 novembre andrà in scena “Pueblo”, un ritratto di periferia di amare speranze e poesia con Ascanio Celestini che è uno degli interpreti più amati e apprezzati del teatro di narrazione. Dalla collaborazione tra Nunzia Antonino e Bottega degli Apocrifi nasce “Sonetti. Cantare Shakespeare” in programma il 22 dicembre. Il pluripremiato “Imagine-toi”, con Julien Cottereau del Cirque du Soleil, farà incontrare il 5 gennaio la stagione di prosa e la rassegna teatrale dedicata alle famiglie perché capace di parlare ad un pubblico che va da 3 a 100 anni. Il concerto “La musica fa crescere i pomodori” con Beppe Vessicchio e i Solisti del Sesto Armonico in programma l’11 gennaio.

E poi la riflessione sull’identità che Plauto ci insegna in forma nuova con l’“Anfitrione” della compagnia Kismet/Teatri di Bari il 25 gennaio. A calcare il palcoscenico del “Dalla” il 13 febbraio toccherà anche a Lello Arena con “Parenti Serpenti”, spettacolo che nel 2017 ha ricevuto il premio Camera di Commercio delle Riviere di Liguria. Il 23 febbraio in scena “Esemplari Femminili”, di Fattoria Vittadini, che corona un intenso percorso di ricerca artistica internazionale sul tema della femminilità. Il fascino e la magia della danza aerea, insieme a parole, musica e teatro regaleranno agli spettatori un’emozione indimenticabile l’8 marzo con “Shakespeare in dream – L’isola magica della coreografa e danzatrice italoamericana Elisa Barucchieri. A chiudere la stagione di prosa “Peso Piuma” il 22 marzo sarà Emilio Solfrizzi con “Roger” in un’immaginaria partita tra un generico numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi: il campionissimo Roger Federer. «Come rappresentante del Teatro Pubblico Pugliese non posso che esprimere il mio apprezzamento per gli sforzi compiuti dall’Amministrazione comunale di Manfredonia per programmare la stagione teatrale 2018/19, nonostante le oggettive ristrettezze economiche. Si tratta di un programma molto interessante, ricco e diversificato che vede il pieno coinvolgimento della Bottega degli Apocrifi, realtà teatrale tra le più significative del territorio regionale. Questo dev’essere il teatro: luogo di cultura, di relazioni e di crescita della nostra comunità», dichiara Giuseppe D’Urso, presidente Teatro Pubblico Pugliese. Info e abbonamenti: Teatro/Botteghino 0884.532829 - 335.244843. Ufficio Cultura 0884.519710 – www.comune.manfredonia.it www.bottegadegliapocrifi.it/ - www.teatropubblicopugliese.it