Una notte che nasconde meraviglie: a Peschici c'è "Viaggio Notturno"

Una serata di sensibilizzazione al tema delle disabilità sensoriali, in particolare la disabilità visiva, che vedrà la stretta collaborazione di artisti diversamente abili e non.

E' "Viaggio notturno", a Peschici, lo spettacolo promosso da Notturno ONLU, che va alla ricerca del senso della nostra esistenza che farà rivivere al pubblico una notte che nasconde meraviglie: suoni, profumi, percezioni... guideranno il pubblico ad una vera e propria riscoperta di sè.

Musica, teatro, danza e tanto altro per una serata unica nel suo genere che coinvolgerà il pubblico presente in esperienze tutte da vivere. Notturno è inclusione e sensibilizzazione attraverso l'arte, un linguaggio universale che valorizza e mette in risalto le diverse abilità. Appuntamento a Peschici, il prossimo venerdì 23 agosto, in piazza Sandro Pertini, alle 22,00.