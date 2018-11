Gara di pesca alla trota nel lago: De Gregorio vince il memorial 'Giovanni Zichella'

Numerosissimi partecipanti provenienti da Foggia e soprattuttto dalla provincia hanno risposto presente all'iniziativa proposta da Francesco La Salandra (proprietario e gestore della struttura A.P.S. 'Lago Luigi Bellofatto' di Ordona) e da Mirko Zichella.

Una gara di pesca alla trota con caratteristiche molto simili alle competizioni di natura agonistica organizzate dalle varie federazioni nazionali, in quanto sono stati premiati i primi quattro concorrenti ad aver effettuato il maggior numero di catture (nelle gare amatoriali viene premiato quasi sempre il pescatore ad aver catturato il pesce più grande).

Sul gradino più alto del podio è finito Francesco De Gregorio con 123 trote, a seguire Urbano D'Agrippino 83 trote, Angelo Cascioli 78 trote e Vincenzo Pumpo 75 trote.

La pioggia intermittente non ha fermato la volontà dei pescatori che non si sono dati per vinti fino al fischio finale. Una bella giornata all'aria aperta in una cornice naturale in memoria di Giovanni Zichella, amante della pesca, venuto a mancare circa un anno fa.