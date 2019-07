"L'attimo fuggente mi esplode dentro": a Lucera la personale fotografica di Francesco Paolo Calabrìa

"L'attimo fuggente mi esplode dentro" è il titolo della personale fotografica di Francesco Paolo Calabrìa che dal 6 al 20 agosto 2019 esporrà una selezione tratta dal suo vastissimo repertorio paesaggistico: attimi carpiti alla natura della Capitanata, del Molise e della Lucania.

I lavori sono riproposti su pregiatissima carta artistica cotonata ed hanno richiesto nella loro preparazione un'attenta analisi della cromia vellutata che in prevalenza caratterizza le opere di Calabrìa.

La mostra si terrà nella prestigiosa cornice di "Salotto Nocelli" in via Bovio a partire dalle ore 19.30 del 6 agosto prossimo, quando al vernissage interverranno il Consigliere Nazionale della FIAF Nicola Loviento, il Delegato Regionale della FIAF per la Puglia Tiziana Rizzi e l'Artista della Fotografia Italiana Raffaele Battista che apriranno le porte di un percorso progressivo in verticale tutto da scoprire, fino a cogliere il momento della degustazione di alcune tipicità locali sul magnifico terrazzo della location situata in pieno centro storico.

L'evento – patrocinato dalla FIAF (Federazione Itaiana Associazioni Fotografiche) con nr. S17/2019 e dal Foto Cine Club di Foggia – è stato reso possibile anche grazie al contributo di: Ciro Calabrìa & Figli Srl, Cantina "La Marchesa", Cantina "Masseria nel Sole", Officine Ornato, Immobiliare Fortunato, Trafilcoop Srl, Studio Tributario e Fiscale "Labbate - Buonavitacola".

L'esposizione sarà aperta ai visitatori dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00.