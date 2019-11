"Per gioco solo per gioco", convegno e spettacolo sul fenomeno della ludopatia

In undici anni, gli italiani hanno perso più di 181 miliardi di euro; nel l solo 2011 sono stati spesi 80 miliardi di euro in lotterie, slot machine, poker, scommesse e giochi d’azzardo vari, immessi sul mercato negli ultimi anni a ritmi sempre più frenetici.

Questa somma ingentissima – di cui solo l’11% è andata a beneficio delle casse erariali – ha portato l’Italia ad essere il primo paese al mondo per spese pro-capite per il gioco d’azzardo. Il numero dei giocatori è aumentato enormemente, coinvolgendo anche tantissimi giovani, casalinghe e pensionati.

Una crescita impetuosa, ma non indolore. I costi sanitari, sociali, relazionali e legali del gioco d’azzardo sono aumentati in misura proporzionale: secondo alcune ricerche il 2.2% della popolazione adulta italiana risulta essere a rischio per il gioco d’azzardo se non addirittura “vittima” di una patologia.

Abbiamo voluto far nostro l'appello della Campagna nazionale contro i rischi di gioco d'azzardo al fine di sensibilizzare la comunità e le istituzioni su questa piaga che coinvolge anche il nostro territorio.

Pertanto, con AVL Tek, saranno dedicate due serate al tema della ludopatia e dipendenza da internet presso l’Auditorium del Villaggio Don Bosco- Loc. Vaccarella.

SABATO 23 Novembre 2019

- ore 18.00, Convegno “ Per gioco solo per gioco” con gli interventi di Vito Mariella, Referente Regionale CNCA; dott.ssa Isabella Lanzillotta, Psicologo Resp. Area Gambling Sert di Foggia; Pippo Cavaliere, Presidente Fondazione Buon Samaritano, Alfonsina De Sario, Sostituto Commissario Ufficio Minori Questura di Foggia.

Ore. 20.30 Spettacolo Per gioco solo per gioco. Drammaturgia e regia di Mario Pierrotti con Michele D'Errico e Giusy Granitto, Musiche di Domenico la Marca, Luci Giuseppe De Luca, impianti scenotecnici AVL TEK e Pianeta Musica.

DOMENICA 24 Novembre , 2019

ore 19.00 Replica dello spettacolo Per gioco solo per gioco

Per informazioni e prenotazioni: cell. 3331271257