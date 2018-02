Peppe Servillo e Pathos Ensemble in 'Histoire du soldat' al Cineteatro Cicolella

Una serata particolare dove teatro e musica si incontrano in un connubio molto apprezzato negli ultimi anni. Dopo le felici esperienze con le narrazioni di Maddalena Crippa su Alda Merini dello scorso anno, Peppe Servillo si cimenta in un racconto a ritroso tra le due guerre partendo dalla celebre Histoire du Soldat di Stravinskij, in un adattamento originale dello stesso Servillo. La sua narrazione sarà accompagnata dai suoni del Pathos Ensemble, un trio composto da musicisti appartenenti all’Orchestra Leonore, in un programma che spazierà principalmente tra autori tardo romantici per poi chiudere con Stravinskij.

Con Peppe Servillo alla voce e Pathos Ensemble al violino, clarinetto e pianoforte.