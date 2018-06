A San Severo la terza 'Passeggiata sotto le stelle'

Terzo appuntamento con le ‘Passeggiate sotto le stelle’ ideate nell’ambito del progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere, passeggiate culturali che invitano a scoprire e a gustare lentamente il fascino nascosto di alcuni luoghi dell’Alto Tavoliere, attraverso itinerari inediti rivolti sia ai turisti che ai cittadini a cui si offre la possibilità di ‘sentire con occhi diversi’ e riscoprire i propri luoghi. Martedì 26 giugno, a partiredalle ore 20.15, si svolgerà a San Severo, la visita/evento “E quindi uscimmo a riveder le stelle – Sotto il cielo di San Severo”.

Una notte stellata sarà lo scenario di un itinerario inusuale in cui i palazzi del centro storico si animeranno attraverso i racconti suggestivi delle loro vicende e dei personaggi che vi hanno vissuto. Non una semplice visita guidata ma un’esperienza innovativa per conoscere l’arte e la storia cittadina attraverso gli occhi e la voce di un esperto, accompagnato dalle “incursioni” di protagonisti del passato che durante il percorso creeranno momenti unici ed evocativi. Protagonista finale della serata sarà il cielo stellato…starà a voi viverlo!

La partecipazione all’evento è gratuita. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione venerdì 22 giugnodalle 16.00 alle 20.00, sabato 23 e domenica 24 giugno dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, lunedì 25 giugno dalle ore 16.00 alle 20.00.