Una passeggiata sotto le stelle nel borgo di Serracapriola

Prende il via una nuova fase del progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere con le cinque visite/evento dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle – Borgo di Serracapriola”, passeggiate culturali che invitano a scoprire e a gustare lentamente il fascino nascosto di alcuni luoghi dell’Alto Tavoliere, disvelato dalle luci delle sere d’estate e dalle voci dei protagonisti, guide abilitate e attori. Le visite, rientranti nella tipologia ‘Passeggiate sotto le stelle’, propongono itinerari inediti rivolti sia ai turisti che ai cittadini a cui si offre la possibilità di “sentire con occhi diversi” e riscoprire i propri luoghi.

Si comincia martedì 12 giugno, dalle ore 19.30 alle 21.30 circa, con un percorso suggestivo tra le vie del borgo di Serracapriola, in cui vicende e personaggi storici saranno rievocati coinvolgendo gli spettatori, con suggestivi momenti teatralizzanti e l’ausilio di luci e suoni. Il visitatore potrà inoltre sperimentare un racconto sempre nuovo e così assaporare la suggestiva tipologia del “cammino” di gruppo, alternando momenti intrisi di silenzi per “gustare” lo spirito della passeggiata, ad altri focalizzati sulle vicende storiche e su alcuni personaggi significativi per il territorio.

La partecipazione all’evento è gratuita. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione da mercoledì 6 a venerdì 8 giugno dalle ore 16.00 alle 20.00, sabato 9 e domenica 10 giugno dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, lunedì 11 giugno dalle ore 16.00 alle 20.00.

Punto di raduno con gli iscritti è alle ore 20.00 nella zona antistante la fontana monumentale, in piazza Vittorio Emanuele III a Serracapriola.