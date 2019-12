"A...Dio le scene": Passarille al Teatro del Fuoco con il suo nuovo spettacolo

Attilio di Santo in arte Passarille, dopo circa 2 anni lontano dalle scene, giorno 26 dicembre presso teatro del Fuoco, si ripresenta dopo aver costruito con l'ausilio dell'agenzia Bellavita Eventi, un vero e proprio one man show.

Show che sarà dinamico e che si alternerà a momenti di vero e proprio varietà, a volte richiamando il caro amato avanspettacolo rivisitato in chiave moderna. Uno show dove non mancheranno gli storici cavalli di battaglia dell'artista alternati a un nuovo canovaccio tratto da spunti della sua vita vissuta. Ripercorreremo in maniera esilarante la sua carriera e chissà se ci sarà addirittura un cameo della mitica passatella.

Ma tutto questo sarà davvero un addio alle scene? O un A...Dio le scene? Venite a scoprirlo a Santo Stefano, i biglietti sono in vendita presso il circuito vendita vivaticket.

Per info 3206791895