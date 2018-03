Pasquetta folk a Panni con il duo Abbas - Theze

Pasquetta folk con il duo Abbas - Theze (Parigi) e con le associazioni foggiane e baresi: Carovana Folkart, Rione Popolare, Agorart, I Seguaci di Euterpe, BiB di Bitonto e MusicAlkimia di Bari.



MATTINA

Nel bosco di Panni (FG) e/o viali e giardini/parco giochi del Belvedere Castello. Passeggiate e danze spontanee, pranzo libero, possibilità di barbecue oppure di prenotare piatti tipici (vedi menù dettagliato).

In caso di maltempo è possibile utilizzare la sala parrocchiale per stare insieme e per mangiare.



POMERIGGIO - SERA

Sala Parrocchiale.

Concerto Duo ABBAS - THEZE

Inserti danze con gli insegnanti delle associazioni partecipanti.

Bar folk all'interno della Sala Parrocchiale

Stand artistici e prodotti tipici locali



INFO: Evento PASQUETTA FOLK MOVID sul gruppo FB Carovana Folkart



PER MANGIARE

Pranzo libero autogestito e possibilità di barbecue

oppure (per golosi e comodosi)

Menù proposto dai volontari dell'Oratorio

(prenotazione obbligatoria Rocco Gesualdi 389 838 9013)



PER DORMIRE

B&B e/o appartamenti (rivolgersi sempre a Rocco Gesualdi)