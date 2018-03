Giochi, aree pic-nic, offerte cinema e partita del Foggia: la Pasquetta è speciale al GrandApulia

Apertura straordinaria e tante sorprese per la Pasquetta del GrandApulia. Il centro commerciale di Borgo Incoronata sarà un’ottima alternativa alla classica gita fuori porta, senza perdere il gusto del banchetto in compagnia di amici. Nelle tre piazze del centro saranno infatti allestite altrettante spaziose aree pic-nic dove si potranno gustare i menù speciali proposti per l’occasione dai punti ristoro del centro. Come da tradizione, dopo aver mangiato in compagnia di amici e parenti, ci si potrà divertire nelle aree allestite per il gioco con i classici tiro alla fune e ruba bandiera, centra il bersaglio e abbatti barattoli, ed ancora pallavolo, basket, tennis-tavolo e mini-bowling.

Anche i più piccoli avranno a disposizione un’area in esclusiva, modello parco giochi, dove potranno interagire anche con gli animatori che intratterranno tutti i clienti del Centro. Gli appassionati di calcio ed i tifosi del Foggia potranno seguire in diretta le fasi del big-match contro la capolista Empoli che sarà proiettato sul ledwall della Court Food. Agli amanti dello shopping che nel giorno di Pasquetta effettueranno acquisti per almeno 20 euro su due o più punti vendita, il GrandApulia regalerà un biglietto del cinema 2 x 1 (un ingresso gratuito ed uno pagante) per la visione di un film presso il Cine Village (il biglietto gratuito non potrà essere utilizzato per la sala 3D e nei giorni festivi).

Cinema e zona food resteranno aperti dalle 15.30 alla mezzanotte anche nel giorno di Pasqua, non i negozi del GrandApulia, che resteranno chiusi per l’intera giornata. Intanto, da oggi e fino a sabato 31 marzo, la permanenza al GrandApulia sarà più dolce. Come augurio di Pasqua, mascotte vestite a tema distribuiranno cioccolatini a tutti i clienti del centro.