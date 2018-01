A Troia la partita del cuore pro Admo, ricordando Adolfo Terner

Partita del Cuore 2018 pro ADMO (associazione donatori di Midollo Osseo). Solo una persona su 100.000 è compatibile con chi aspetta il trapianto di Midollo Osseo.

È proprio partendo da questo slogan che comunica molto bene il senso dall’urgenza e della responsabilità che quest’anno il GS Troia e la FC Stella Azzurra Troia con il patrocinio di ADMO e Comune di Troia, hanno deciso di destinare i proventi della tradizionale “Partita del Cuore” ad ADMO, associazione donatori di midollo osseo, puntando a diffondere il più possibile il messaggio che vuole sensibilizzare i giovani under 35 alla tipizzazione per la donazione del midollo osseo.

Proprio per favorire la più ampia diffusione del messaggio è stato coinvolto il Gruppo Sportivo dell’Ordine degli Avvocati di Foggia che recentemente si era già mobilitato su questo tema in seguito alla prematura scomparsa del giovane Avvocato foggiano Adolfo Terner colpito da una leucemia fulminante. Particolarmente sensibili e attenti sono stati inoltre i dirigenti e lo staff tecnico del Foggia Calcio con in testa il Presidente Sannella che contattati hanno concesso il patrocinio e la presenza di una delegazione alla manifestazione.

La manifestazione è stata organizzata con la formula del quadrangolare a cui parteciperanno GS Troia, FC Stella Azzurra, GS Avvocati, GS Troia Vecchie Glorie.

Saranno presenti i referenti provinciali dell’associazione per fornire tutte le informazioni e distribuire materiali informativi e piccoli gadget.

Siete dunque tutti invitati a diffondere e partecipare il 4 gennaio dalle ore 15.00 presso il campo sportivo comunale di TROIA.