Parte "Estate in Villa": il cartellone eventi estivi della città di Foggia

“In questa fase particolare della vita delle comunità, avevamo bisogno di rinforzare il legame che avevamo alimentato durante il periodo del Lockdown” così Anna Paola Giuliani, Assessore alla Cultura del Comune di Foggia lancia “Estate in Villa 2020”, il cartellone eventi della città di Foggia che parte tra poiche ore, nel pieno rispetto delle norme contenuyte nel DPCM in vigore.

“Nelle scorse settimane” ha sottolineato l’Assessore “abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse per chiamare a raccolta tutte le progettualità del territorio, convolgendo associazioni e professionisti dell’arte e della cultura (settore pesantemente provato dal Covid-19), nell’immaginare quello che abbiamo chiamato: Estate in Villa. Il luogo simbolo dell’aggregazione della nostra città diventa luogo di relazioni sane e di bellezza, coinvolgendo soprattutto bambini e famiglie”.

“Abbiamo pensato prima di tutto ai bambini” ha aggiunto il sindaco Franco Landella, “perchè sono stati loro che hanno pagato il prezzo maggiore di questa straordinaria condizione di difficoltà. Il contatto umano, il rapporto con gli amici e la scuola, sono stati relegati dietro uno schermo e quindi abbiamo pensato che con il bel tempo e gli spazi a disposizione, avrebbero tutti gradito un ritorno ad una “normalità vigilata”.

È tutto pronto, quindi, per l’avvio di Estate in Villa a Foggia, un cartellone che prevede oltre 250 attività, tra lavoratori, performance, intrattenimento, cinema, arte e coivolgimento della città e delle persone che finalmente ritornano a potersi incontrare negli spazi fisici e non solo in quelli virtuali dei canali social (ricordiamo che durante tutto il periodo di chiusura il teatro Umberto Giordano ha continuato con una programmazione costante per stare vicino al suo pubblico ed alla città).

Scarica il programma completo di ESTATE IN VILLA 2020

L’assessorato alla cultura del Comune di Foggia ha messo a disposizione del pubblico una pagina web dedicata all’interno del sito della rete civica, uno spazio su eventbrite – in cui sono presenti tutti i laboratori e gli eventi a cui sarà possibile partecipare solo prenotandosi e tre numeri di telefono 0881/ 792908 – 814526 – 814579 attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per la prenotazione dei laboratori e della partecipazione ad ogni evento, nel rispetto sulla normativa anti-assembramento, dovrà rispettare regole di presenza e distanziamento fisico, nonchè l’utilizzo necessario delle mascherine e dei detergenti igienizzanti.

“La Villa di Foggia” ha concluso l’assessore Giuliani, “presidio di bellezza e casa dei bambini e delle famiglie.”